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Путин рассказал, что внуки могут приходить к нему в Кремль

По словам президента РФ, понимая напряженный график главы государства, они стараются так не делать.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Внуки президента РФ Владимира Путина могут в том числе и неожиданно приехать к нему в Кремль. Однако, понимая напряженный график главы государства, они стараются так не делать, рассказал сам Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Могут, — подтвердил глава государства. — Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то “окошечко”, чтобы с ними увидеться».

Путин признался, что не строг с внуками. «Нет», — улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос журналиста.