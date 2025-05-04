Путин рассказал, что внуки могут приходить к нему в Кремль

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Внуки президента РФ Владимира Путина могут в том числе и неожиданно приехать к нему в Кремль. Однако, понимая напряженный график главы государства, они стараются так не делать, рассказал сам Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Могут, — подтвердил глава государства. — Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то “окошечко”, чтобы с ними увидеться».
Путин признался, что не строг с внуками. «Нет», — улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос журналиста.