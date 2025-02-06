Путин призвал убрать архаичные образовательные программы из вузов

Из образовательного процесса следует убрать устаревшие программы, которые не отвечают потребностям экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Заявления президента опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства заявил о необходимости «должным образом настроить» организацию «образовательного процесса в высшей школе». Так, следует «на порядок» увеличить долю практического обучения «современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях», сказал он.
«Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — добавил президент.
По мнению Путина, такая ситуация — одна из ключевых причин, почему учащиеся теряют интерес к будущей профессии или бросают обучение.
Президент также выступил за комплексное обновление программ по математике и естественным наукам в школах, поручив «сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника».
Он отметил, что техническое образование в России должно быть прежде всего фундаментальным, а необходимая база знаний по математике и естественным наукам закладывается уже в 5−9-х классах, что, по оценкам экспертов, является «важнейшим периодом для подготовки будущих специалистов». Однако многие теряют интерес к этим наукам еще в самом начале обучения.
«Это, конечно, не значит, что у наших ребят нет соответствующих талантов, способностей освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, — в содержании программ начальной и основной школы», — отметил Путин.
В текущем учебном году по поручению Путина в школы вернулось черчение в качестве отдельного предмета. Это решение вошло в перечень мер, необходимых для «укрепления кадрового потенциала промышленности».
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