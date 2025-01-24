Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста

Соответствующий указ был опубликован на сайте официального представительства правовых актов.
«Присвоить почетные звания: “Заслуженный артист Российской Федерации”. Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства “Гильдия продюсеров России”, город Москва», — указано в документе.
8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Кеосаян впал в кому. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.
В январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, где ему была проведена операция по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока. Через два года у режиссера возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда был проведен повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.