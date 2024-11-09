Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда

Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. С 1968 по 1991 годы была секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1995 годы — секретарем правления Союза композиторов России. С 1969 по 1973 годы была депутатом Моссовета, с 1980 по 1990 годы — депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.