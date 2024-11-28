Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин приехал на саммит ОДКБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Астане. Об этом сообщает приближенный к Кремлю Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Путин приехал на саммит ОДКБ. В пальто», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что Путин пообщается с журналистами по итогам двухдневного визита в Астану.

ТАСС писал, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.

При этом в среду сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.