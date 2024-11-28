Путин приехал на саммит ОДКБ

ТАСС писал, что Россия на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудит с партнерами ОДКБ тему ударов западным дальнобойным оружием по РФ. Собеседник агентства сообщал, что в рамках визита Путина в Казахстан также будут обсуждаться все аспекты кризиса на территории Украины.