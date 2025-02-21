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Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики.

Источник: © РИА Новости

«Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества», — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.