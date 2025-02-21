Путин предложил тему для следующего Форума будущих технологий

«Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий Форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества», — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.