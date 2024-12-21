Путин предложил давать дополнительные выходные сотрудникам с семьями

Российский лидер подчеркнул, что компании могут поддерживать своих сотрудников не только финансово, но и, например, путевками, передает сайт Кремля.
В России выдвинули инициативу под названием «Новогодний семейный бюджет». Она предполагает разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров. Соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Закон, предусматривающий новую семейную выплату для некоторых россиян с двумя и более детьми, вступает в силу с 2025 года.
Также стало известно, что со следующего года размер материнского капитала в России увеличится. Документ об этом 30 ноября подписал президент Путин.
В Госдуме сообщили о планах по увеличению материнского капитала до одного миллиона рублей. Размер выплаты на второго ребенка должен достичь этой суммы через три года, если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка. Об этом информировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.