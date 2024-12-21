Путин предложил давать дополнительные выходные сотрудникам с семьями

В Госдуме сообщили о планах по увеличению материнского капитала до одного миллиона рублей. Размер выплаты на второго ребенка должен достичь этой суммы через три года, если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка. Об этом информировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.