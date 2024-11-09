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Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием. Видеообращение главы государства показали на юбилейном концерте в Большом театре, который проходит в честь дня рождения композитора, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!», — сказал Путин.

Ранее Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда.