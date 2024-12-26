Путин поздравил Михаила Боярского с 75-летием

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики», — говорится в сообщении.
Глава государства также пожелал здоровья и вдохновения артисту и всей его творческой семье. «И конечно, всего самого доброго в наступающем Новом году!» — заключил Путин.
Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (сейчас — Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета).
В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба». Наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера».
Боярский известен и в качестве певца. Артист выпустил несколько компакт-дисков с записями своих песен. В числе наиболее известных — «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Городские цветы».