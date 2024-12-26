Путин поздравил Михаила Боярского с 75-летием

В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба». Наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера».