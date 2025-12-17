Популярные темы
Путин появился в одной из серий «Простоквашино»

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин появился в одной из серий мультфильма «Простоквашино». Кадр с изображением персонажа опубликовали журналисты.

Кадр из мультфильма опубликовал РБК. В пресс-службе студии «Союзмультфильм» подтвердили его подлинность.

В «Союзмультфильме» ранее говорили, что включение образа президента в популярный мультсериал ответ на задачи культурной политики и продвижения современных российских проектов за рубежом. Появление президента РФ в мультике послужит инструментом «мягкой силы».

Ранее появление Путина в мультфильме прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь Дмитрия Пескова, появление российского лидера в «Простоквашино» не требует согласования.