Путин появился в одной из серий «Простоквашино»

В одной из серий «Простоквашино» появится неожиданный персонаж.
Президент России Владимир Путин появился в одной из серий мультфильма «Простоквашино». Кадр с изображением персонажа опубликовали журналисты.
Кадр из мультфильма опубликовал РБК. В пресс-службе студии «Союзмультфильм» подтвердили его подлинность.
В «Союзмультфильме» ранее говорили, что включение образа президента в популярный мультсериал ответ на задачи культурной политики и продвижения современных российских проектов за рубежом. Появление президента РФ в мультике послужит инструментом «мягкой силы».
Ранее появление Путина в мультфильме прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь Дмитрия Пескова, появление российского лидера в «Простоквашино» не требует согласования.