Путин пошутил про создание совета «Росатома» и Курчатовского института

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про создание Совета по стратегическому развитию госкорпорации «Росатом» и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», пожелав союзу «совета да любви».
Госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» создадут объединенный совет по стратегическому развитию двух организаций. Совет создается с целью обеспечения работы «Росатома» и Курчатовского института как единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса, в котором главной задачей Курчатовского института станет опережающее формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, а «Росатома» — ускоренное промышленное освоение и вывод на рынки таких заделов.
«Что создали? Совет? Совет да любовь», — сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.