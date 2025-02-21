Путин пошутил про создание совета «Росатома» и Курчатовского института

Госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» создадут объединенный совет по стратегическому развитию двух организаций. Совет создается с целью обеспечения работы «Росатома» и Курчатовского института как единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса, в котором главной задачей Курчатовского института станет опережающее формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, а «Росатома» — ускоренное промышленное освоение и вывод на рынки таких заделов.