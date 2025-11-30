Популярные темы
Путин пошутил над киргизским значением фразы «идти налево»

По словам президента России, в контексте культуры Киргизии это выражение не значит ничего плохого.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пошутил над фразой «идти налево», которая имеет другое, отличное от привычного значение в контексте культуры Киргизии. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Недавно Путин нанес госвизит в Киргизию совместно со странами — членами ОДКБ. Лидеров государств-участников повели по юртам, каждая из которых была обустроена в соответствии с традициями стран.

Путину рассказали, что в Киргизии фраза «иди налево» в адрес мужчины имеет другое значение — правая сторона юрты была женской, потому что там находились посуда и хозяйственные принадлежности, а левая — мужской.

«Когда мужчине говорили “иди налево” — здесь ничего плохо не было?» — удостоверился глава российского государства. «Да, ничего плохого не было», — заверил сопровождающий.