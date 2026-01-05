Путин поручил увеличить господдержку семей

Правительству совместно с комиссиями Госсовета и Общероссийским народным фронтом необходимо представить предложения по «комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей».
«Представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье», — говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2026 года. Ответственными назначены Председатель Правительства Михаил Мишустин, председатели профильных комиссий Госсовета и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 8 декабря 2025 года. Центральным пунктом стало одобрение президентом «Ключевых показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года». Данный стратегический документ, подготовленный Правительством, был скорректирован с учётом поручений главы государства.