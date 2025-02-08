Путин поручил рассмотреть целесообразность введения оценки за поведение в школах

«Правительству Российской Федерации совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях», — говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля этого года.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть введение интегральной оценки освоения школьниками основных общеобразовательных программ и ее учет при поступление в профессиональные образовательные организации и вузы.
Ранее, 6 февраля, Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам. Он также предложил модернизировать программу высших учебных заведений и увеличить в ней долю практического обучения современным инструментам проектирования и конструирования.