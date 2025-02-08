Путин поручил рассмотреть целесообразность введения оценки за поведение в школах

«Правительству Российской Федерации совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях», — говорится в документе.