Путин поручил расширить программу неонатального скрининга

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний. Срок — 15 мая 2025 года», — говорится в документе.