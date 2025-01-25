Путин поручил расширить программу неонатального скрининга

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей в РФ.
«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний. Срок — 15 мая 2025 года», — говорится в документе.
Также Путин поручил провести анализ и представить предложения по расширению внедрения в поликлиниках и иных организациях социальной сферы организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания в них родителей с детьми — комнаты матери и ребенка, игровые комнаты или зоны для детей.