Путин поручил добавить новые темы в «Разговоры о важном»

Ранее, в октябре 2024 года, Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадах. Он сказал, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что если государство не будет говорить с детьми, «то с ними будет говорить другое государство».