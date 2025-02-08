Путин поручил бороться со звонками мошенников с Украины

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — отмечается в документе.