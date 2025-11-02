Путин помог организовать совместное фото на встрече с бойцами СВО в госпитале

«Проходите. Не спеши, не спеши! Вот сюда проходите (подсказал, куда встать в палате — прим. ТАСС). И отсюда можно поснимать (по центру стены напротив собравшихся — прим. ТАСС). А отсюда? Или все? (после первого группового фото — прим. ТАСС)», — говорил президент, помогая скоординировать людей и фотографов в палате. Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».