Путин помог организовать совместное фото на встрече с бойцами СВО в госпитале

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин помог организовать совместное фото с бойцами СВО во время визита в Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка. Глава государства в среду помог выстроить людей для фото в палате одного из раненых участников спецоперации.
«Проходите. Не спеши, не спеши! Вот сюда проходите (подсказал, куда встать в палате — прим. ТАСС). И отсюда можно поснимать (по центру стены напротив собравшихся — прим. ТАСС). А отсюда? Или все? (после первого группового фото — прим. ТАСС)», — говорил президент, помогая скоординировать людей и фотографов в палате. Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Во время группового фотографирования пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращаясь к президенту отметил, что линза на фотоаппарате одного из фотографов специальная, поэтому «всех берет».
«Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», — сказал Песков бойцам СВО.