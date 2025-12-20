Путин получил корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил в субботу корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой накануне обратился к главе государства в ходе прямой линии, сообщила пресс-служба российского лидера.
Там отметили, что хозяин пекарни «Машенька» Денис Максимов выполнил свое обещание и отправил президенту продукцию своего маленького предприятия — хлеб, пирожки и другую выпечку.
Путин с чаем попробовал свежую выпечку, ему понравилось, отметили в пресс-службе.
В пятницу предприниматель обратился к Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».