Путин показал свою кремлевскую квартиру

В марте 2023 года в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» президент рассказал, что в этой квартире провел неформальную часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение, у меня здесь (в Кремле — прим. ТАСС) есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — рассказал Путин тогда.