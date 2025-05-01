Путин показал свою кремлевскую квартиру

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин показал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину свою кремлевскую квартиру. Оказалось, что она совсем недалеко от рабочего кабинета главы государства, кадры из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» были опубликованы в Telegram-канале журналиста.
«Да, это и есть квартира», — сказал Путин, открывая дверь и приглашая Зарубина войти. «Как видите, до нее недалеко», — уточнил он.
В марте 2023 года в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» президент рассказал, что в этой квартире провел неформальную часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение, у меня здесь (в Кремле — прим. ТАСС) есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — рассказал Путин тогда.
В других фрагментах фильма, опубликованных раньше, глава государства признался, что последние три года в основном ночует в Кремле. На кадрах также видно помещение гостиной, в которой расположено несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III, восхищение которым он высказывал не раз. Можно увидеть и стоящий у окна белый рояль, играть на котором Путину удается «очень редко». Глава государства показал Зарубину библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».
Помещения Сенатского дворца
В книге «Кремлевский сенат», написанной группой авторов вскоре после масштабного ремонта Кремля во второй половине 1990-х годов, подробно описываются многие помещения Сенатского дворца (первый корпус Кремля), который с 1991 года является официальной резиденцией президента России. «Поскольку личные президентские апартаменты занимают в здании резиденции президента лишь малую часть, условно все здание можно разделить на две половины: рабочую и представительскую», — отмечается в книге. В ней говорится, что деловая часть включает в себя, в частности, ряд залов и рабочих кабинетов: рабочий и представительский кабинеты президента, зал заседаний Совета безопасности РФ, президентскую библиотеку, ситуационный центр.
На втором этаже находятся залы для деловых и торжественных встреч, которые образуют строгую анфиладу, протянувшуюся вдоль главного фасада Сенатского дворца. Так, в нее входят Гербовый зал, кабинет и зал аудиенций, гостиная, банкетный зал, столовая, каминный зал. Судя по фотографиям интерьеров, камины есть практически в каждом из этих помещений. Если в некоторых из этих залов журналисты бывают достаточно регулярно, то другие в основном остаются за кадром и лишь в редких случаях попадают в объектив. Например, по данным ТАСС, так было в 2005 году, когда в каминном зале Путин принимал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.