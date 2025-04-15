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Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета пообщался на немецком с переехавшим из Германии в поселок Доброград Владимирской области Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства.

Источник: © РИА Новости

Житель поселка обратился к президенту по-немецки. Путин подтвердил, что понимает, о чем идет речь, и без перевода. Президент пообещал ему решить вопрос.

«Я бы хотел получить гражданство», — сказал он.

«Давайте сделаем», — ответил Путин.

Его собеседник рассказал, что у него есть «проблемы с бумагам». «Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское. Если можно», — добавил он.

«Хорошо. Мы останемся на связи и решим эту проблему», — отреагировал глава государства.

Путин также поинтересовался, где именно в Германии жил мужчина, тот рассказал, что приехал из Эссена — Северный Рейн-Вестфалия.

«Промышленный район, хороший, большой», — отреагировал президент.

«Раньше — был, сейчас — нет», — сказал на это мужчина.

В ответ на вопрос президента России о том, что произошло, житель Доброграда сказал, что «они всё разрушают». Путин рассмеялся и пожелал мужчине всего хорошего.