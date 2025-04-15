Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии

Житель поселка обратился к президенту по-немецки. Путин подтвердил, что понимает, о чем идет речь, и без перевода. Президент пообещал ему решить вопрос.
«Я бы хотел получить гражданство», — сказал он.
«Давайте сделаем», — ответил Путин.
Его собеседник рассказал, что у него есть «проблемы с бумагам». «Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское. Если можно», — добавил он.
«Хорошо. Мы останемся на связи и решим эту проблему», — отреагировал глава государства.
Путин также поинтересовался, где именно в Германии жил мужчина, тот рассказал, что приехал из Эссена — Северный Рейн-Вестфалия.
«Промышленный район, хороший, большой», — отреагировал президент.
«Раньше — был, сейчас — нет», — сказал на это мужчина.
В ответ на вопрос президента России о том, что произошло, житель Доброграда сказал, что «они всё разрушают». Путин рассмеялся и пожелал мужчине всего хорошего.