Путин подписал закон об ограничении количества сим-карт для физлиц

Новые требования появляются и у операторов связи. Они направят абонентам сведения о заключенных договорах через портал госуслуг и с помощью смс-сообщения еще до того, как начнут предоставлять услуги. А абонент сможет через портал госуслуг направить обращение оператору о расторжении договора или о его приостановлении. После этого услуги связи должны прекратиться незамедлительно.