Путин подписал закон об ограничении количества сим-карт для физлиц

Для иностранцев и лиц без гражданства вводятся следующие требования:
- запрет оформлять на себя более 10 абонентских номеров;
- заключать договоры с операторами связи только лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных (исключение сделают для дипломатических работников и членов их семей);
- сведения об IMEI-идентификаторе устройства — телефона, планшета или ноутбука, в которое планирует установить сим-карту, должны включаться в договор о предоставлении услуг связи;
- при смене устройства необходимо внести изменения в договор.
До 1 июля 2025 года операторы связи должны привести в соответствие договоры с иностранцами в части сдачи Единой биометрической системы, указания IMEI и количества сим-карт.
Кроме того, запрещается оплачивать услуги связи наличными через платежные терминалы. Исключение сделают для автоматов, специально оборудованных согласно требованиям правительства.
Пополнить баланс наличными можно будет только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо при помощи единой системы идентификации и аутентификации:
- в банках с лицензией ЦБ;
- объектах почтовой связи;в других организациях, список которых определит кабмин.
Новые требования появляются и у операторов связи. Они направят абонентам сведения о заключенных договорах через портал госуслуг и с помощью смс-сообщения еще до того, как начнут предоставлять услуги. А абонент сможет через портал госуслуг направить обращение оператору о расторжении договора или о его приостановлении. После этого услуги связи должны прекратиться незамедлительно.
С 1 января 2026 года Роскомнадзор сможет проводить мониторинг того, как операторы связи выполняют обязанностей по проверке сведений об абонентах. Для этого создается Государственная информационная система контроля состояния идентификационных модулей.
Отметим, что согласно другой норме подписанного закона владельцев каналов в мессенджерах и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч обяжут сообщать сведения о себе в Роскомнадзор.