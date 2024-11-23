Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Инициатива была поддержана правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в РФ, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ, его использование, передачу или сбыт.
Согласно закону, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение — от 10 до 60 миллионов рублей.
Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, установив за такое правонарушение наказание в виде штрафа от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а за повторное совершение правонарушения — от 100 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, устанавливается административная ответственность для государственных учреждений, включенных в установленный правительством перечень за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему.
Володин ранее сообщал, что, по информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году. По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией.
В свою очередь, Яровая поясняла, что штраф для юридических лиц, сотрудники которых уличены в подделке документов в целях незаконной миграции, увеличивается в 200 раз. Она отмечала, что данным законопроектом впервые вводится новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции, а также его использование, передачу либо сбыт.