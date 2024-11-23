Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, установив за такое правонарушение наказание в виде штрафа от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а за повторное совершение правонарушения — от 100 до 200 тысяч рублей.