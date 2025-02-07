Путин подписал указ о создании фонда экологических проектов

Учредителем будет Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Цели фонда заключаются в поддержке экологических проектов и выделении им грантов по итогам конкурсов, а также в разработке программ защиты окружающей среды и животных и в организации волонтерской работы. Также господин Путин утвердил положение о Координационном комитете, который будет поддерживать экологические проекты. Комитет будет возглавлять первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.