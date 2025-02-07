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Путин подписал указ о создании фонда экологических проектов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда экологических и природоохранных проектов. В период с 2025-го по 2027 годы фонду выделят грантов на 3 млрд руб — по 1 млрд руб. ежегодно. Он нужен для поддержки инициатив по охране окружающей среды, следует из документа.

Источник: Пресс-служба Президента России

Учредителем будет Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Цели фонда заключаются в поддержке экологических проектов и выделении им грантов по итогам конкурсов, а также в разработке программ защиты окружающей среды и животных и в организации волонтерской работы. Также господин Путин утвердил положение о Координационном комитете, который будет поддерживать экологические проекты. Комитет будет возглавлять первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Глава государства поручил создать этот фонд год назад, в феврале 2024 года. С того времени задуманный объем фонда не изменился: тогда президент тоже говорил, что гранты составят 1 млрд руб. в год.