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Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса Интервидение в 2025 году. Соответствующий документ размещен 3 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
Источник: Пресс-служба Президента России

«В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: 1. Провести в 2025 году в городе Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс “Интервидение”, — говорится в тексте указа.

Председателем организационного комитета конкурса будет назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а роль главы наблюдательного совета займет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

О том, что в этом году планируется провести «Интервидение» заявил в июне 2024 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Тогда он отметил, что детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в РФ уточняются.

В мае в российском МИДе заявили, что «Интервидение» по плану должен стать ежегодным, а идея его проведения в России вызвала большой интерес за рубежом. Мероприятие станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры.