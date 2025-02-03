Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье

О том, что в этом году планируется провести «Интервидение» заявил в июне 2024 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Тогда он отметил, что детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в РФ уточняются.