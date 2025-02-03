Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье

«В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: 1. Провести в 2025 году в городе Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс “Интервидение”, — говорится в тексте указа.
Председателем организационного комитета конкурса будет назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а роль главы наблюдательного совета займет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
О том, что в этом году планируется провести «Интервидение» заявил в июне 2024 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Тогда он отметил, что детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в РФ уточняются.
В мае в российском МИДе заявили, что «Интервидение» по плану должен стать ежегодным, а идея его проведения в России вызвала большой интерес за рубежом. Мероприятие станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры.