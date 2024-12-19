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Путин поделился, с кем бы хотел выпить чая

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы чаще встречаться со своими родными и близкими. Об этом российский лидер сказал в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года, отвечая на вопрос о том, с кем из ныне живущих он хотел бы выпить чашку чая.

Источник: РИА "Новости"

При этом президент отметил, что из ушедших политиков у него сложились близкие отношения с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем.

«Он был крупный политический деятель. С интересом вспоминаю наши разговоры, они были для меня полезными. Очень интересным человеком был президент Франции (Жак) Ширак. У него на все было свое мнение, он был корректным, галантным. Я у него многому научился», — сказал президент РФ.

Путин вспомнил и о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, отметив, что он был «очень теплым в общении», подчеркнув, что в итальянском обществе есть определенная симпатия к России.

«Все они внесли вклад в мировую политику. Они были личностями. С ними было интересно», — сказал Путин.