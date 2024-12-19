Путин поделился, с кем бы хотел выпить чая

«Он был крупный политический деятель. С интересом вспоминаю наши разговоры, они были для меня полезными. Очень интересным человеком был президент Франции (Жак) Ширак. У него на все было свое мнение, он был корректным, галантным. Я у него многому научился», — сказал президент РФ.