Эксперт: кто выиграет от запрета вейпов в России

Президент России Владимир Путин одобрил предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина наделить регионы правом вводить полный запрет на вейпы. Эксперимент начнется в ближайшее время с Нижегородской области. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, входящий в состав думского комитета по охране здоровья, выразил уверенность в том, что «пилотный проект в конкретном регионе в самом скором времени распространится и на другие субъекты РФ».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что абсолютное большинство депутатов поддерживает эту инициативу, ранее блокировавшуюся правительством, но теперь получившую зеленый свет. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть такой законопроект в течение двух месяцев.
Ранее аналогичные просьбы к президенту поступали от вологодского губернатора Георгия Филимонова, который назвал вейпы — «оружием геноцида».
«То, что нужно обязательно запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов, никотинсодержащей продукции, — это факт. Не ограничить, а запретить. Это так же, как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — говорил Филимонов в интервью РБК.
Опрос, проведенный в телеграм-канале Володина, показал, что 74% россиян поддерживают полный запрет вейпов. В голосовании участвовали 265 тысяч респондентов.
«Люди по незнанию могут наносить тяжелейший вред здоровью, поэтому нужны предупредительные меры. Надзор за соблюдением запрета ляжет на региональные органы, сотрудничающие с Росгвардией и МВД по соглашениям о делегировании полномочий», — пояснил ВФокусе Mail председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Эксперт уточнил, что пилотный режим позволит обкатать запрет перед его распространением по стране и выявить все сложности при реализации законопроекта. По его мнению, к регулированию табачной и алкогольной продукции нужны разные подходы, поэтому успешный опыт борьбы Вологодской области с продажей алкоголя нельзя перенести без корректировки на рынок вейпов.
«Принцип регулирования алкоголя и табака все-таки различен изначально, поэтому не очень корректно сравнивать», — добавил он. В качестве примера неэффективности Шапкин привел ограничение времени продаж: «Человек, который хочет выпить, не нашел бутылку и пошел спать. А человек, который хочет курить, он не пойдет спать, он будет дальше искать, где можно купить. Это разные типы зависимости, поэтому и подходы требуются разные», — заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей.
Вред вейпов
Вейпы наносят вред здоровью из-за глицерина и пропиленгликоля в составе. Эти вещества способны вызывать аллергии и воспаления легких. При нагревании жидкости образуются формальдегид, акролеин, ультрадисперсные частицы и другие канцерогены и раздражители, повреждающие внутренние органы. Одним из наиболее опасных последствий вейпинга является развитие облитерирующего бронхиолита, известного как «попкорновая болезнь легких». Это тяжелое прогрессирующее заболевание дыхательных путей, связанное с воздействием химических ароматизаторов в составе жидкостей для электронных сигарет. Смертность от него составляет в некоторых случаях от 30% до 50%. Никотин в вейпах усиливает зависимость, особенно у подростков, повышая риск перехода к сигаретам в 3−5 раз.
По последним данным, в России 31% взрослых потребляют никотиносодержащую продукцию, из них 21% используют только вейпы, 16% совмещают парительные устройства с сигаретами. Статистика FinExpertiza показала, что число вейперов в 2024 году выросло на 19% — до 5,3 млн человек. Таким образом, с 2019 по 2023 год доля курильщиков вейпов в стране утроилась. Сейчас никотин через электронный девайс получает каждый пятый курильщик в России.
«При этом, если запрет начнет работать, часть курильщиков будут вынуждены вернуться к традиционным сигаретам. Международный опыт показывает, что это увеличит продажи сигарет в среднем на 10−15%, — заключил Шапкин. — Подобные запретительные меры бессмысленны, если не сопровождаются масштабной государственной программой по снижению потребления никотина вообще, доступными программами лечения, другими стимулами для полного отказа от любой формы потребления табака. Бороться надо с зависимостью, а не с продуктами, иначе мы просто играем на руку табачным лоббистам».