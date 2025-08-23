Популярные темы
Эксперт: кто выиграет от запрета вейпов в России

Госдума планирует рассмотреть полный запрет на продажу вейпов в течение двух месяцев. Это связано с доступностью, быстрым привыканием, модой и достаточно большими рисками для здоровья нации, так как каждый вейпер со временем переходит на некотин. По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павела Шапкина, не исключено, что выиграть от этого решения смогут табачные компании, чью продукцию не запрещают.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Президент России Владимир Путин одобрил предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина наделить регионы правом вводить полный запрет на вейпы. Эксперимент начнется в ближайшее время с Нижегородской области. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, входящий в состав думского комитета по охране здоровья, выразил уверенность в том, что «пилотный проект в конкретном регионе в самом скором времени распространится и на другие субъекты РФ».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что абсолютное большинство депутатов поддерживает эту инициативу, ранее блокировавшуюся правительством, но теперь получившую зеленый свет. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть такой законопроект в течение двух месяцев.

Ранее аналогичные просьбы к президенту поступали от вологодского губернатора Георгия Филимонова, который назвал вейпы — «оружием геноцида».

«То, что нужно обязательно запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов, никотинсодержащей продукции, — это факт. Не ограничить, а запретить. Это так же, как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — говорил Филимонов в интервью РБК.

Источник: Комсомольская правда

Опрос, проведенный в телеграм-канале Володина, показал, что 74% россиян поддерживают полный запрет вейпов. В голосовании участвовали 265 тысяч респондентов.

«Люди по незнанию могут наносить тяжелейший вред здоровью, поэтому нужны предупредительные меры. Надзор за соблюдением запрета ляжет на региональные органы, сотрудничающие с Росгвардией и МВД по соглашениям о делегировании полномочий», — пояснил ВФокусе Mail председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Эксперт уточнил, что пилотный режим позволит обкатать запрет перед его распространением по стране и выявить все сложности при реализации законопроекта. По его мнению, к регулированию табачной и алкогольной продукции нужны разные подходы, поэтому успешный опыт борьбы Вологодской области с продажей алкоголя нельзя перенести без корректировки на рынок вейпов.

«Принцип регулирования алкоголя и табака все-таки различен изначально, поэтому не очень корректно сравнивать», — добавил он. В качестве примера неэффективности Шапкин привел ограничение времени продаж: «Человек, который хочет выпить, не нашел бутылку и пошел спать. А человек, который хочет курить, он не пойдет спать, он будет дальше искать, где можно купить. Это разные типы зависимости, поэтому и подходы требуются разные», — заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Вред вейпов

Вейпы наносят вред здоровью из-за глицерина и пропиленгликоля в составе. Эти вещества способны вызывать аллергии и воспаления легких. При нагревании жидкости образуются формальдегид, акролеин, ультрадисперсные частицы и другие канцерогены и раздражители, повреждающие внутренние органы. Одним из наиболее опасных последствий вейпинга является развитие облитерирующего бронхиолита, известного как «попкорновая болезнь легких». Это тяжелое прогрессирующее заболевание дыхательных путей, связанное с воздействием химических ароматизаторов в составе жидкостей для электронных сигарет. Смертность от него составляет в некоторых случаях от 30% до 50%. Никотин в вейпах усиливает зависимость, особенно у подростков, повышая риск перехода к сигаретам в 3−5 раз.

По последним данным, в России 31% взрослых потребляют никотиносодержащую продукцию, из них 21% используют только вейпы, 16% совмещают парительные устройства с сигаретами. Статистика FinExpertiza показала, что число вейперов в 2024 году выросло на 19% — до 5,3 млн человек. Таким образом, с 2019 по 2023 год доля курильщиков вейпов в стране утроилась. Сейчас никотин через электронный девайс получает каждый пятый курильщик в России.

«При этом, если запрет начнет работать, часть курильщиков будут вынуждены вернуться к традиционным сигаретам. Международный опыт показывает, что это увеличит продажи сигарет в среднем на 10−15%, — заключил Шапкин. — Подобные запретительные меры бессмысленны, если не сопровождаются масштабной государственной программой по снижению потребления никотина вообще, доступными программами лечения, другими стимулами для полного отказа от любой формы потребления табака. Бороться надо с зависимостью, а не с продуктами, иначе мы просто играем на руку табачным лоббистам».