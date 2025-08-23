Эксперт: кто выиграет от запрета вейпов в России

Вейпы наносят вред здоровью из-за глицерина и пропиленгликоля в составе. Эти вещества способны вызывать аллергии и воспаления легких. При нагревании жидкости образуются формальдегид, акролеин, ультрадисперсные частицы и другие канцерогены и раздражители, повреждающие внутренние органы. Одним из наиболее опасных последствий вейпинга является развитие облитерирующего бронхиолита, известного как «попкорновая болезнь легких». Это тяжелое прогрессирующее заболевание дыхательных путей, связанное с воздействием химических ароматизаторов в составе жидкостей для электронных сигарет. Смертность от него составляет в некоторых случаях от 30% до 50%. Никотин в вейпах усиливает зависимость, особенно у подростков, повышая риск перехода к сигаретам в 3−5 раз.