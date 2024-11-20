Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток

Министр также отметил, что Москва впервые подарила Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. «Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», — приводятся в его слова в документе.