Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток

«Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов (сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и КНДР — прим. ТАСС) передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Это стало подарком Владимира Путина корейскому народу. Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Министр также отметил, что Москва впервые подарила Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. «Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», — приводятся в его слова в документе.
Центральный зоопарк Пхеньяна работает с 1959 года. В нем обитают как привычные для Кореи виды животных, так и экзотические — например, слоны, бегемоты и жирафы. Передача животных из России стала возможной благодаря вхождению Пхеньянского зоопарка в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов, отмечает Минприроды России.