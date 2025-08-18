Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Американец Марк Уоррен перед саммитом США и России пожаловался, что ему сложно находить запчасти для своего старого «Урала», после чего российские дипломаты вручили ему подарок от президента России.

Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал», передает телеканал «Россия 1».

По словам советника-посланника посольства России в США Андрея Леденева, это был личный подарок американцу от Путина.

Отмечается, что за несколько дней до переговоров президентов России и США Уоррен рассказал прессе, что из-за антироссийских санкций ему стало сложнее находить запчасти для своего старого «Урала». После выхода репортажа российские дипломаты отыскали мотолюбителя и подарили ему новый мотоцикл.

Уоррен признался, что новый «Урал» работает намного плавне и приятнее. «Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше», — сказал американец.

Напомним, саммит России и США на Аляске с участием президентов прошел 15 августа. Переговоры длились свыше трех часов и проходили сначала в формате тет-а-тет в лимузине президента США Дональда Трампа, а затем в узком составе «три на три».

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше