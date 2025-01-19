Путин подарил президенту Ирана самовар на память о России

Памятные подарки вручили после пресс-конференции лидеров двух стран по итогам переговоров 17 января. Журналист Павел Зарубин опубликовал кадры в своём Telegram-канале.
«Это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну, а это традиционное наше изделие — самовар», — сказал Путин лидеру исламской республики.
По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.
Иранский президент Масуд Пезешкиан не исключил возможность полноценного военного сотрудничества между Тегераном и Москвой в будущем.