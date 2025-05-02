Путин ответил на вопрос о размышлениях «за что мне это всё?»

Фрагмент с главой государства из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Фильм выйдет 4 мая на телеканале «Россия».
Зарубин спросил президента, были ли моменты, когда он думал, «за что мне это всё и зачем мне это нужно». «Нет. Никогда», — ответил Путин.
Корреспондент побывал в кремлевской квартире Путина, тот в том числе показал место у камина, где пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Зарубин также спросил, сам ли глава государства встает или заводит будильник. Путин ответил, что обычно встает по утрам без будильника, лишь иногда просит разбудить его звонком.
Отдельно Путин показал кухню и продукты из холодильника в его кремлевской квартире.
В других фрагментах Путин также показал домашнюю церковь, рояль и библиотеку. В небольшом отрывке показана обстановка только одной комнаты. Она оформлена в светло-золотых тонах, с лепниной и массивными шторами.