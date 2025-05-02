Путин ответил на вопрос о размышлениях «за что мне это всё?»

Корреспондент побывал в кремлевской квартире Путина, тот в том числе показал место у камина, где пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Зарубин также спросил, сам ли глава государства встает или заводит будильник. Путин ответил, что обычно встает по утрам без будильника, лишь иногда просит разбудить его звонком.