Эксперты: Путин ответил на ультиматумы Трампа будущими бунтами фермеров ЕС

Эта встреча фактически стала ответом Путина на угрозы и ультиматумы президента США и России, и ее партнерам новыми санкциями и пошлинами, которые Трамп озвучил за последнее время. Никакому внешнему давлению Россия не станет подчиняться, убеждены эксперты. Более того, уверены аналитики, и партнеры по БРИКС и из других дружественных стран точно не испугаются угроз США в этом случае, поскольку речь идет о продовольственной безопасности.