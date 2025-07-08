Путин отпустил участника СВО с фронта на свадьбу к сестре. Видео

«Когда президенту доложили, что у вас есть такая мечта, что ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Дронова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко. Его слова передает РИА Новости.