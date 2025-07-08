Путин отпустил участника СВО с фронта на свадьбу к сестре. Видео

Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе.
«Когда президенту доложили, что у вас есть такая мечта, что ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Дронова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко. Его слова передает РИА Новости.
В рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, состоялась торжественная церемония регистрации брака для нескольких десятков пар. На мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который лично поздравил новобрачных. Фестиваль проходил в Национальном центре «Россия».