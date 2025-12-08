Популярные темы
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах

Путин назвал регионы, в которых улучшился показатель готовности завести детей.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Показатель, оценивающий готовность завести детей, сильнее всего улучшился в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия и Алтай, в Кабардино-Балкарии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей, сильнее всего в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, в Кабардино-Балкарии», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент России также отметил, что на 1 ноября 2025 года 18 регионов РФ оказались на уровне или выше планируемых значений рождаемости, 11 регионов — по рождению третьих и последующих детей.