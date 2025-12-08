Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах

«В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей, сильнее всего в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, в Кабардино-Балкарии», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.