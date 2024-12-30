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Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть Россию до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию пребывания в РФ нелегальных мигрантов в развитие закона об их высылке. Согласно документу, мигранты, находящиеся в России незаконно, должны самостоятельно покинуть страну либо урегулировать свое правовое положение до 30 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В 2024 году в России было принято несколько законов, ужесточающих миграционную политику. Один из них вводит механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц для иностранных граждан, находящихся в России без законных оснований. Данные о таких лицах заносятся в реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. С 5 февраля 2025 года в стране вводится миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.

Осенью Владимир Путин подписал несколько законов, которые относят организацию нелегальной миграции к особо тяжким преступлениям. Нарушение закона предусматривает конфискацию денег, ценностей и имущества.