Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть Россию до 30 апреля

В 2024 году в России было принято несколько законов, ужесточающих миграционную политику. Один из них вводит механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц для иностранных граждан, находящихся в России без законных оснований. Данные о таких лицах заносятся в реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. С 5 февраля 2025 года в стране вводится миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.