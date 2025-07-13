Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом — он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.
Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости вспоминал, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, он ответил, что не готов.
«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — сказал Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Он отметил, что тогда было много «очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов» для страны и ее сохранения и развития.
«Поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — добавил президент.