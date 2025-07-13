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Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом

Путин заявил, что не считал себя готовым возглавить РФ, когда говорил с Ельциным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом — он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости вспоминал, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, он ответил, что не готов.

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — сказал Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Он отметил, что тогда было много «очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов» для страны и ее сохранения и развития.

«Поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — добавил президент.