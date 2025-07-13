СССР распался из-за желания быть ближе к западу, заявил Путин.
«СССР совершил аутодафе, сам себя ликвидировал; [тогда] в том числе исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент отметил, что после прекращения существования Советского Союза страны Запада не стали учитывать интересы России. По его словам, они решили, что в новых условиях нет необходимости соблюдать прежние договоренности в отношении Москвы, которая лишилась прежней мощи.
Путин добавил, что после распада СССР западные государства пытались изменить Россию в соответствии со своими интересами. Позднее российское руководство пришло к выводу о необходимости самостоятельной защиты национальных интересов. По словам президента, только после того, как Россия заявила о себе как о независимой и суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, ее голос начал восприниматься всерьез на международной арене.
В более широком смысле этот термин может обозначать уничтожение людей или предметов посредством сожжения.
Распад Советского Союза произошел в декабре 1991 года. В том же году глава СССР Михаил Горбачев объявил о своей отставке. Совет Республик Верховного Совета СССР утвердил декларацию, согласно которой Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование 26 декабря.
В Государственной Думе выразили готовность провести проверку правового положения Советского Союза. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, член Центрального комитета КПРФ Нина Останина. Она подчеркнула, что, по ее мнению, распад СССР не имел законных оснований.