Путин объяснил, почему распался СССР

«СССР совершил аутодафе, сам себя ликвидировал; [тогда] в том числе исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент отметил, что после прекращения существования Советского Союза страны Запада не стали учитывать интересы России. По его словам, они решили, что в новых условиях нет необходимости соблюдать прежние договоренности в отношении Москвы, которая лишилась прежней мощи.