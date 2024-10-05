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Путин: нужно создавать условия для профессионального роста учителей

Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. В обращении, опубликованном пресс-службой Кремля, президент заявил о важности создания условий для профессионального роста педагогов.

Источник: РИА "Новости"

«Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь всё большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую, давнюю традицию», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что власти системно обновляют образовательные программы, чтобы учащиеся получали знания, «востребованные в сегодняшнем динамичном, высокотехнологичном мире». По его словам, система образования в стране развивается за счет объединения «лучшего опыта дореволюционной, советской школы» и «современных подходов».

5 октября в России и мире отмечается профессиональный праздник учителей, преподавателей и работников сферы образования — Всемирный день учителя. 3 октября, в преддверии Дня учителя, Владимир Путин по видеосвязи встретился с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.