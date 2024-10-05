Путин: нужно создавать условия для профессионального роста учителей

«Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь всё большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую, давнюю традицию», — сказал Владимир Путин.