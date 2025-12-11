Путин назвал успехи ВС РФ в зоне СВО подарками военным к Новому году

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал успехи Вооруженных сил РФ в зоне Специальной военной операции подарками военным к Новому году. Об этом глава государства заявил в ходе совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО.
«Кто-то печет пирожки, кто-то — блины, а кто-то готовит подарке стране», — сказал Путин.
Ранее российский лидер поблагодарил командующего «Южной» группировки войск ВС РФ Медведева за освобождение Северска, назвав его настоящим мужчиной за сдержанное слово.
Также президент Путин отметил хорошую динамику освобождения Донбасса и Новороссии.