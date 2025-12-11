Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал успехи ВС РФ в зоне СВО подарками военным к Новому году

Президент РФ заявил, что освобожденные территории являются подарками ВС РФ на Новый год.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал успехи Вооруженных сил РФ в зоне Специальной военной операции подарками военным к Новому году. Об этом глава государства заявил в ходе совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО.

«Кто-то печет пирожки, кто-то — блины, а кто-то готовит подарке стране», — сказал Путин.

Ранее российский лидер поблагодарил командующего «Южной» группировки войск ВС РФ Медведева за освобождение Северска, назвав его настоящим мужчиной за сдержанное слово.

Также президент Путин отметил хорошую динамику освобождения Донбасса и Новороссии.