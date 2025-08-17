Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Лаврова империалистом из-за свитера с надписью «СССР» в США

Президент Владимир Путин во время визита на Аляску назвал сопровождавшего его главу МИД Сергея Лаврова «империалистом», рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Источник: РБК

Он публикует кадры, где можно увидеть Путина, Лаврова, президента США Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио, помощника Путина Юрия Ушакова и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Они рассаживаются перед началом переговоров и непринужденно общаются.

Рубио похвалил рубашку Лаврова, на что Путин спрашивает: «Это намек? Он вам ее подарит». Российский министр тогда говорит, что госсекретарь, вероятно, имел в виду не рубашку, а его свитер с надписью «СССР», в котором он прибыл в отель в США. Тогда Путин, указал пальцем на Лаврова, в шутку сказал, что он «империалист».