Путин назвал Географический диктант одной из самых масштабных просветительских акций

«Объединяя на своих площадках более 3,5 млн человек во многих странах — учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи — ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И, конечно, отрадно, что в нем принимает активное участие молодежь», — говорится в телеграмме.