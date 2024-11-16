Путин назвал Географический диктант одной из самых масштабных просветительских акций

«Объединяя на своих площадках более 3,5 млн человек во многих странах — учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи — ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И, конечно, отрадно, что в нем принимает активное участие молодежь», — говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что география занимает важное место в списках научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю. «Самые искренние слова признания организаторам акции — Русскому географическому обществу и большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания», — подчеркнул президент.
Путин также пожелал участникам и организаторам акции успехов и всего наилучшего.
Десятая международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет