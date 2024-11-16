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Путин назвал Географический диктант одной из самых масштабных просветительских акций

МОСКВА, 16 ноября, /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества (РГО) «Географический диктант», отметив уникальность и востребованность проекта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Объединяя на своих площадках более 3,5 млн человек во многих странах — учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи — ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И, конечно, отрадно, что в нем принимает активное участие молодежь», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что география занимает важное место в списках научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю. «Самые искренние слова признания организаторам акции — Русскому географическому обществу и большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания», — подчеркнул президент.

Путин также пожелал участникам и организаторам акции успехов и всего наилучшего.

Десятая международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет 16—17 ноября 2024 года на 11 003 площадках, зарегистрированных в России и более чем 110 странах мира. Центральной местом проведения мероприятия будет московская штаб-квартира РГО. В этом году к акции присоединились религиозные организации различных конфессий России. Площадки для написания диктанта откроются в некоторых храмах, мечетях и других культовых зданиях.