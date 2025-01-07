Путин назвал балет «Щелкунчик» шикарным

Во вторник глава государства созвонился с девятиклассницей Ариной Порхал из Горловки — участницей благотворительной акции «Елка желаний». Он помог ей исполнить мечту — посетить Санкт-Петербург. Девочка в течение нескольких дней, проведенных в Северной столице, знакомилась с главными достопримечательностями города и посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, о чём рассказала главе государства.
«Щелкунчик» — очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка", — отреагировал Путин.
Глава государства сам не раз смотрел знаменитый балет. Последний раз в Мариинском театре на «Щелкунчике» он был в декабре 2018 года в компании лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит. А в 2002 году вместе с российским лидером смотрел «Щелкунчика» в Мариинке занимавший тогда пост президента США Джордж Буш с супругой.
Балет в постановке Юрия Григоровича, которая идет на сцене Большого театра, Путин тоже видел — в 2018 году на торжественном приеме по случаю Нового года.
Арина в ходе телефонного разговора с Путиным также рассказала, что ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга.
«Очень важная вещь, когда человек знакомится с такой архитектурой, смотрит вокруг себя и видит эту гармонию — это не только глазу приятно, это воспитывает вкус», — сказал глава государства.
Он пожелал всего самого доброго в Новом году Арине и ее семье.
«Хотелось вам пожелать счастья, благополучия, и чтобы ваши мечты сбывались — точно так же, как вы исполнили мою», — поблагодарила президента школьница.