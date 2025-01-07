Путин назвал балет «Щелкунчик» шикарным

Глава государства сам не раз смотрел знаменитый балет. Последний раз в Мариинском театре на «Щелкунчике» он был в декабре 2018 года в компании лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит. А в 2002 году вместе с российским лидером смотрел «Щелкунчика» в Мариинке занимавший тогда пост президента США Джордж Буш с супругой.