Путин направил поздравление «Ельцин-центру» в честь юбилея

В учреждении отметили, что в эти дни они получают многочисленные поздравления от друзей, партнёров, участников программ и представителей музейного сообщества.
Ельцин-центр был открыт 25 ноября 2015 года в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Он был создан как научно-исследовательский центр для проведения конференций и образовательных мероприятий. На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин.
На строительство центра потратили более 7 млрд рублей. Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. метров, из которых музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. метров. В здании также расположены библиотека, книжный магазин, образовательный и детский центры, выставочные залы и конференц-зал с функцией кинотеатра.
В пресс-службе центра напомнили, что музей и некоторые выставки периодически подвергаются критике за «либеральность», а площадку предлагали признать иностранным агентом. Впоследствии полпред Уральского федерального округа Артем Жога скорректировал повестку центра и организовал форум «Патриоты Урала» в поддержку участников специальной военной операции.