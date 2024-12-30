Путин наградил многодетных матерей и семьи

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждена семья Анатолия и Марины Ананьевых из Чувашии, Ивана и Марии Бобиковых, а также Дениса и Надежды Соляковых из Рязанской области, Андрея и Оксаны Брянских из Санкт-Петербурга, семьи Фанили и Ямили Кунафиных и Бихтимира и Земфиры Ражаповых из Башкортостана, Сергея и Светланы Морозовых, Сергея и Евгении Радоновых из Свердловской области, а также Александра и Ольги Маниных из Москвы.