Путин наградил многодетных матерей и семьи

Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Бобровой Светлане Николаевне, Санкт-Петербург, Гордиенко Людмиле Анатольевне, Воронежская область, Куклиной Галине Авдалионовне, Владимирская область, Сапелкиной Елене Павловне, Тверская область», — говорится в документе.
Кроме того, орденом «Родительская слава» награждена семья Анатолия и Марины Ананьевых из Чувашии, Ивана и Марии Бобиковых, а также Дениса и Надежды Соляковых из Рязанской области, Андрея и Оксаны Брянских из Санкт-Петербурга, семьи Фанили и Ямили Кунафиных и Бихтимира и Земфиры Ражаповых из Башкортостана, Сергея и Светланы Морозовых, Сергея и Евгении Радоновых из Свердловской области, а также Александра и Ольги Маниных из Москвы.
Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители из Чувашии, Москвы, Башкортостана, Татарстана, Ростовской, Костромской, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Курганской областей, а также из Северной Осетии и Республики Алтай.