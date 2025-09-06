Владимир Путин наградил Долину и Лепса орденами

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении курских медиков, проявивших исключительный профессионализм и стойкость в сложных, экстремальных условиях. Особая почётная грамота была вручена Елене Юрьевне Гавриковой, старшей медицинской сестре территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы, за безупречное выполнение обязанностей и самоотверженность при оказании помощи в критических ситуациях.