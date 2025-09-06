Популярные темы
Владимир Путин наградил Долину и Лепса орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, а также Григория Лепса орденом Дружбы. Соответствующий указ уже подписан российским лидером, его текст опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Источник: ТАСС

«О награждении государственными наградами РФ орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Долину Ларису Александровну — заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный институт культуры”, — отмечается в документе.

Лепсу орден вручается за огромный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за плодотворную деятельность на благо нашего государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении курских медиков, проявивших исключительный профессионализм и стойкость в сложных, экстремальных условиях. Особая почётная грамота была вручена Елене Юрьевне Гавриковой, старшей медицинской сестре территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы, за безупречное выполнение обязанностей и самоотверженность при оказании помощи в критических ситуациях.