Владимир Путин наградил Долину и Лепса орденами

«О награждении государственными наградами РФ орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Долину Ларису Александровну — заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный институт культуры”, — отмечается в документе.
Лепсу орден вручается за огромный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за плодотворную деятельность на благо нашего государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении курских медиков, проявивших исключительный профессионализм и стойкость в сложных, экстремальных условиях. Особая почётная грамота была вручена Елене Юрьевне Гавриковой, старшей медицинской сестре территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы, за безупречное выполнение обязанностей и самоотверженность при оказании помощи в критических ситуациях.