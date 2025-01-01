Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
«Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России при участии Российского книжного союза, иных заинтересованных организаций и представить предложения по учреждению специальной программы обновления библиотечных фондов детских и школьных библиотек», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.