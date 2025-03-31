Пути отхода. Что будет, если неправильно утилизировать батарейки или мебель

«Проблема вывоза мусора стоит очень остро, далеко не каждый житель страны знает, куда и что можно выбрасывать, — подытоживает Овчинникова. — Думаю, многие были бы готовы сортировать отходы или даже доплатить из собственного кармана за утилизацию, если бы знали, что она будет проведена по всем правилам. Ведь нередко в мусоровозе с надписью “вторсырье” оказывается и вторсырье, и смешанные отходы».