Пути отхода. Что будет, если неправильно утилизировать батарейки или мебель

Специальной утилизации подлежит не только строительный мусор, но и батарейки, бытовая техника, мебель, химикаты и аэрозоли. Если оставившего кресло или стиральную машину у мусорных баков во дворе найдут, ему может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала aif.ru преподаватель Финуниверситета при правительстве России, независимый эксперт по недвижимости Иоланта Овчинникова.
«Мебель, бытовую технику, ванны, унитазы и другой крупногабаритный мусор выбрасывать в контейнеры для обычных твердых отходов запрещено, — говорит она. — С виду безобидные вещи могут повредить прессующий механизм мусоровоза, а материалы, из которых они изготовлены, нередко содержат токсичные элементы, которые могут нанести вред окружающей среде».
Стиральные машины и кирпичный лом
«Крупногабаритный мусор нужно выбрасывать в большие контейнеры — мусорные бункеры или оставлять на специальных площадках, — объясняет Овчинникова. — Как правило, такие контейнеры расположены в каждом районе. Однако памяток по правильной утилизации отходов почти нигде нет, жители многоквартирных домов могут и не знать, куда отнести старую стиральную машину или велосипед. А иногда мусор просто слишком тяжелый, чтобы самостоятельно транспортировать его до контейнера, который находится далеко от дома».
В этом случае можно обратиться в управляющую компанию, советует эксперт. Услуга по вывозу крупногабаритных отходов учтена в платежке ЖКХ. Также в интернете можно найти фирмы, специализирующиеся на утилизации мусора. Некоторые магазины бытовой техники при покупке предлагают вывезти старую вещь бесплатно. А еще узнать, куда сдавать макулатуру, батарейки, старые лампочки, технику, шины или ртутные градусники, можно на интерактивной карте recyclemap.ru. Правда, транспортировкой придется будет заниматься самостоятельно.
Строительный мусор (то есть, куски бетона, кирпичный лом, части труб, оконные рамы, дверные косяки и прочие отходы, возникающие во время ремонта помещений) к крупногабаритному не относится, поэтому оставлять на площадке для накопления бытовых отходов его нельзя. В этом случае лучше обратиться в специальную фирму, занимающуюся утилизацией строительного мусора по лицензии, или в управляющую компанию, добавляет эксперт.
«Проблема вывоза мусора стоит очень остро, далеко не каждый житель страны знает, куда и что можно выбрасывать, — подытоживает Овчинникова. — Думаю, многие были бы готовы сортировать отходы или даже доплатить из собственного кармана за утилизацию, если бы знали, что она будет проведена по всем правилам. Ведь нередко в мусоровозе с надписью “вторсырье” оказывается и вторсырье, и смешанные отходы».
Карандаши из батареек
Некоторые отходы опасны для окружающей среды, но состоят из ресурсов, которые можно использовать повторно, рассказали aif.ru в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Батарейки, например, используются для изготовления карандашей, проволоки, удобрений и других вещей.
«Батарейки и аккумуляторы нужно сдавать в контейнеры в магазинах и пунктах приема, химикаты — в лицензированные компании, где их обезвредят и переработают, — напомнили в компании. — Мебель можно утилизировать в специализированных пунктах переработки, а точки приема бытовой техники и электроники можно найти на карте сервиса “Уберу”.
Многие из отходов можно переработать, добавляют в ППК РЭО. При переработке мебели, например, дерево превращается в щепу, металл идёт на переплавку, ткани используются как наполнители. Батарейка на 90% состоит из ресурсов, которые можно использовать повторно и превратить в карандаши, лаки и краски, проволоку, столовые приборы, удобрения и многое другое. Наконец, некоторые из химикатов тоже можно восстановить — например, масла.
Самые ценные и рентабельные отходы — металл, пластик (PET, HDPE), макулатура и стекло, напомнили в ППК РЭО. Эти материалы легче собирать и перерабатывать, они имеют устойчивый спрос на рынке вторсырья. Ценными для экономики замкнутого цикла можно назвать любое сырье, которые в конечном счёте сократит использование первичных природных ресурсов.