Путешествуем с детьми: сладкие шахматы, лабиринт с помидором и тигры без решеток

Познавательно и сладко.
В Калининградском музее Мирового океана множество тематических экскурсий и мастер-классов, открывающих тайны морей. Здесь можно внимательно рассмотреть аппарат «Мир-1», который исследовал обломки «Титаника». Он погружался в километровые глубины Байкала и Северного Ледовитого океана. Не менее интересен и один из самых больших скелетов кашалота.
Маленьким сладкоежкам наверняка захочется посетить музей марципана, который считается визитной карточкой Калининграда. Здесь каждый может сделать настоящий марципан на мастер-классе с дегустацией. Среди экспонатов — антикварные коробки, книги и открытки, шахматы и королевский замок из марципана, съедобные копии городских достопримечательностей и героев мультиков.
Избушка Бабы-Яги и Музей сказки.
Загадочная героиня русского фольклора живет сразу в нескольких избушках по всей стране. Одна из самых известных расположилась в Ярославской области, в селе Кукобой.
В здешнем образе Яга ― добрая бабушка, которая не запекает деток в печи, а устраивает для них веселые игры. Избушка Бабы-Яги со всех сторон огорожена частоколом. Рядом с ней живет в своей берлоге ярославский медведь. После вкусной трапезы гостей приглашают в музей сказки, где детей ждет Марья-искусница. Она рассказывает увлекательные истории о героях славянских сказаний.
Удмуртская Баба-яга живет в деревне Котловка. Она тоже любит больших и маленьких гостей — не дает им скучать и угощает всевозможными вкусностями. Пока детвора гуляет по деревне вместе с Бабой-ягой, встречает по дороге разбойника и отгадывает загадки Лешего, взрослые могут полюбоваться парковыми скульптурами с изображением сказочных героев, помечтать у метлы желаний и постоять под сенью молодильной яблони. После всех приключений взрослых и детей ждут угощения: пельмени и перепечи — удмуртские ватрушки с разными начинками.
В гостях у Талвиукко.
Недалеко от Петрозаводска, столицы республики Карелия, расположилась вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко. Он веселит детей вместе с помощницей Лумико.
У Талвиукко есть братья Халла и Паккайне, они встречают гостей в своей резиденции. Посетителей приглашают в кабинет доброго старца, в его лабораторию погоды, позволяют погладить северных оленей, прокатиться на ездовых собаках.
А на окраине Архангельска, за невысоким забором стоит поморская изба, где можно посетить волшебную мастерскую Снеговика и познакомиться с традициями и предметами быта поморов. Интерактивный центр арктических тайн и чудес переносет гостей в арктическую экспедицию, покажет берлогу белого медведя, поможет услышать голоса северных ветров и узнать, как возникает северное сияние.
На Кудыкину гору.
На ваши вопросы — куда бы отправиться погулять в ближайшие выходные, вам могут ответить со смехом: «Куда-куда… На Кудыкину гору». Смех смехом, но она действительно существует. Так и называется: Природный парк «Кудыкина гора». Это в окрестностях села Каменка (Липецкая область, Задонский район).
Внимание туристов сразу привлекает деревянная крепость ― точная копия русских крепостей
Зоопарк без клеток и решеток.
Маленьких дальневосточников ждут во Владивостоке. В городе и окрестностях очень много интересного. Например, остров Русский, где находится Приморский океанариум, самый большой в России. Здесь обитают представители всех морей и океанов — акулы, скаты, дельфины, морские львы и котики… Около 500 видов морских жителей, всего — 10 тысяч особей.
А в пригородном поселке Штыково расположен знаменитый Арт-парк «Штыковские пруды». Территория площадью 30 га позволяет найти развлечение каждому посетителю. В комплексе творческих мастерских работают более десятка направлений декоративно-прикладного искусства — гончарное ремесло, турецкие рисунки на воде «Эбру», лепка из глины и пластифицированного серебра. Зимой это лучшее место для катания на лыжах, сноуборде, тюбингах и коньках.
В поселке Шкотово (39-й км трассы Владивосток — Находка) расположен Приморский сафари-парк. Здесь обитают тигры, олени, леопарды, большие гималайские медведи, еноты, дикие лесные коты и другие животные. Посетители могут смотреть на них без решеток — для наблюдения по всему парку установлены специальные мосты. Большинство животных, проживающих здесь, были ранены или не могут самостоятельно выжить в природе. После лечения и периода реабилитации их отпускают в естественную среду.
Справка «РГ».
Еще больше маршрутов (и не только для детей) можно найти на Национальном туристическом портале. Он создан и развивался в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
С 2025 года самые эффективные меры поддержки отрасли и путешественников продолжит нацпроект «Туризм и гостеприимство». Цель — к 2030 году достичь не менее 140 млн туристических поездок в год. При этом вклад отрасли в ВВП России должен составлять не менее 5%.