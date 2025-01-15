Путешествуем с детьми: сладкие шахматы, лабиринт с помидором и тигры без решеток

Удмуртская Баба-яга живет в деревне Котловка. Она тоже любит больших и маленьких гостей — не дает им скучать и угощает всевозможными вкусностями. Пока детвора гуляет по деревне вместе с Бабой-ягой, встречает по дороге разбойника и отгадывает загадки Лешего, взрослые могут полюбоваться парковыми скульптурами с изображением сказочных героев, помечтать у метлы желаний и постоять под сенью молодильной яблони. После всех приключений взрослых и детей ждут угощения: пельмени и перепечи — удмуртские ватрушки с разными начинками.