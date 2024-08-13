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Путешествуем по России: самые красивые места Суздаля

Для кого-то Суздаль — важная историко-архитектурная точка, ведь тут находятся три объекта ЮНЕСКО и вообще это самая главная составляющая Золотого кольца, город-заповедник. Кто-то едет за тишиной и пасторальными пейзажами города, в котором нет производств и домов выше двух этажей, а кто-то стремится к суздальским огурцам.

Источник: Екатерина Брудная-Челядинова

Правы все, главное помнить, что Суздаль — это не история «для галочки». Его надо распробовать, надо неспешно ходить по храмам и музеям, бродить по узким улочкам и вдоль реки Каменки. Надо уезжать и возвращаться вновь, потому что оценить все богатство Суздаля за пару выходных дней просто невозможно.

Если вы давно не были в Суздале, сейчас — самое время. Отгремел солидный юбилей города — 1000 лет, так что что-то новое (оно же — восстановленное старое) для себя найдет каждый турист.

Посмотреть полную версию фотопрогулки можно тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.