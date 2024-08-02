Путешествие с ребенком: что нужно знать, чтобы поездка не превратилась в кошмар

Если собираетесь отправиться в путешествие с ребенком, нужно знать, с чего начать планировать поездку. Такое совместное предприятие может быть пугающим, но также это прекрасная возможность создать незабываемые воспоминания и сблизиться с малышом.
С правильной организацией и подготовкой путешествие даже с маленьким ребенком принесет не много хлопот. Рассмотрим нюансы поездки и разберемся в деталях — от выбора направления до упаковки вещей и развлечений в дороге. И ваше путешествие станет приятным приключением для вас и малыша.
Куда поехать с детьми
Ехать с ребенком можно куда угодно: в радость будет путешествие по России и выезд за границу. Главное здесь — желание и ваш боевой настрой. Если этого нет, то любое направление покажется адом. Поэтому первое, что нужно сделать при выборе будущей локации для отдыха, — настроиться на позитивный лад.
Если ребенок совсем маленький, обратите внимание на места, в которых вы раньше уже бывали. Знакомая обстановка поможет быстрее адаптироваться детям и взрослым и получать от отдыха удовольствие. Если ребенок постарше, то можно попробовать и новые направления: дети обожают все неизведанное и будут довольны.
Выбирайте максимально безопасные места, до которых легко добраться машиной, поездом или самолетом. При этом, путешествуя с детьми, не стоит отправляться в многочасовую поездку: для ребенка любого возраста высидеть в транспорте 12 часов будет тяжело. Да и взрослые с трудом выдержат непрекращающиеся капризы малыша.
Обратите внимание, чтобы рядом были аптеки и медицинские учреждения на случай непредвиденных обстоятельств и простуд.
Путешествие по России
Российская Федерация — большая страна, во время путешествия можно увидеть практически все: исторические и культурные объекты, горы, море с песчаными пляжами, леса, вечную мерзлоту и альпийские луга. Если выбирать крупные города, то всегда можно найти развлечения на любой вкус и возраст. Например, в Санкт-Петербурге можно устроить квест в Эрмитаже (некоторые компании предлагают варианты детских бродилок в игровой форме с заданиями, выполняя которые ребенок узнает много нового) и покупаться в фонтанах Петергофа, в Калининграде — разыскать маленьких хомлинов, в Сочи — съездить в аквапарк, посетить дендрарий или покататься на лыжах, в городах Золотого кольца — познакомиться с историей и посетить старые церкви и монастыри. Некоторые родители не бояться брать детей в экстрим-туры, долгие походы и на сплавы. Остается только определиться, что больше по душе вашей семье.
Плюсы и минусы
Ниже собрали основные положительные и негативные аспекты путешествий с подрастающим поколением.
|Преимущества
|Недостатки
|Совместное времяпрепровождение сближает детей и родителей
|Подстраивание распорядка дня под режим ребенка
|Вы и ребенок получите массу новых впечатлений и эмоций
|Неизбежная акклиматизация
|Если едете на море, то иммунитет ребенка будет сильнее, зимой он будет меньше болеть
|Большой багаж. В путешествии с ребенком нужны дополнительные средства защиты и другие вещи, которые нужно взять с собой
|Экономия времени. Путешественников с детьми в большинстве мест пропускают без очереди на регистрацию на рейс, посадку на самолет или в поезд, в музеи, на экскурсии
|При смене часовых поясов маленького ребенка к этому следует готовить заранее, меняя режим его дня еще дома
|Дополнительный комфорт. В комнатах матери и ребенка можно покормить или переодеть малыша, отдохнуть
|Нужно взять с собой в дорогу продукты и воду, поскольку у ребенка может быть аллергия, не во всех кафе есть детское меню
|Пропуск к развлечениям. Аквапарки, парки аттракционов и другие подобные мероприятия традиционно считаются детскими, многие родители получают удовольствие, заново переживая эмоции вместе с детьми
|Дополнительные расходы — это неизбежно
|Неспешность. С детьми не получается быстро передвигаться
|Ряд льготных предложений и скидок от транспортных компаний, музеев и экскурсионных бюро для путешествующих с детьми
|Прекрасная возможность провести время без гаджетов
Какие документы взять
- Паспорт гражданина РФ для взрослых путешественников.
- Свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет или паспорт РФ для детей старше 14 лет.
- Справка от педиатра, если вы путешествуете с младенцем: в самолет, как правило, пускают детей старше двух недель.
- Справка из школы, что ребенок является учащимся, дает неплохую скидку на билеты на поезд и посещение различных экскурсий, музеев и квестов.
- Нотариальное согласие или доверенность, если ребенок едет в путешествие не с родителями, а с другими родственниками. Документ могут попросить при регистрации на рейс самолета или при посадке на поезд.
- Если ребенок путешествует с одним из родителей, то согласие второго в путешествиях по России не требуется.
- Полис обязательного медицинского страхования.
Путешествие за границу
Если правильно организовать путешествие с ребенком за границу, то оно не сильно будет отличаться от поездки по России. Потребуется взять больше документов, в дороге провести больше времени, но это зависит от выбранного направления.
Плюсы и минусы
Ниже собрали положительные и негативные аспекты путешествий с подрастающим поколением.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность познакомить ребенка с другой культурой
|Долгий перелет. Как правило, лететь за границу не меньше 3—4 ч
|Расширение кругозора ребенка
|Акклиматизация. Если 2 ч разницы с привычным временем можно пережить, то 10—12 ч станут настоящей проблемой
|Практика иностранных языков. Если ребенок знает только русский, такая поездка может пробудить интерес к их изучению
|Не во всех странах развита детская инфраструктура, во многом это зависит от направления
|Получение новых знаний
|Отсутствие привычной еды. Например, в Китае, Японии или Вьетнаме не принято пить молоко, а у нас это один из любимых продуктов детей
|Родителей с детьми охотнее пускают в другие страны. На границе к вам будет меньше вопросов: зачем, почему и с какой целью летите
|В некоторых странах может быть опасная фауна
|Можно включить в посещение места, в которые очень хочется попасть, но без детей может быть неловко, например Диснейленд или другие парки развлечений
|За ребенком требуется неусыпный контроль. Он может сделать или сказать что-то, что запрещено в другой стране
|Совместное времяпрепровождение будет полезно для всех членов семьи
|Дополнительные расходы. Если вы путешествуете с ребенком за границу, то и расходов будет вдвое больше
|Развитие толерантности у ребенка. Он увидит, что существуют люди с другим цветом кожи, с другим менталитетом, говорящие на других языках, и это не будет препятствием для хорошего общения
|Путешествующие за границу дети легче адаптируются к любым ситуациям и заводят друзей
Какие документы взять
Список необходимых документов:
- Загранпаспорт.
- Виза, если ее требует государство.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Если ребенок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется, если ранее не было запрета. Однако в некоторые страны согласие нужно — перед поездкой следует уточнить этот вопрос на сайте консульства.
- Если ребенок путешествует не с родителями, то нужно нотариальное согласие матери или отца. Исключения не действуют даже на бабушек или дедушек.
- Российский паспорт, если ребенок старше 14 лет, как правило, не нужен, но стоит прихватить его с собой.
Важно помнить, что ребенка на границе в любом случае могут спросить, кто он, кто его родители, как их зовут и с кем и куда он летит. Заранее предупредите его об этом, чтобы он не растерялся.
Выбор транспорта
Путешествие с ребенком всегда требует тщательного планирования. Это касается и выбора транспорта: автомобиль, автобус, самолет или поезд. Зная особенности и нюансы каждого из них, вы сделаете совместную поездку комфортной и безопасной.
Путешествие на машине
Вариант с машиной идеально подойдет для небольших путешествий, во время которых не придется нарушать режим дня малыша. Перед поездкой следует тщательно проверить автомобиль: свозить его на ТО и заправиться. Не забудьте захватить в салон бутылку с водой и перекусы в дорогу на тот случай, если по пути долго не будет мест, где можно полноценно поесть. Идеально, если у вас будет с собой сумка-холодильник, чтобы продукты не испортились в дороге.
Плюсы и минусы
Прежде чем отправляться с ребенком в путешествие на машине, взвесьте все за и против.
Плюсы:
- Багаж. С собой вы сможете взять все что угодно, начиная от горшка и заканчивая дополнительным пледом или блендером, чтобы готовить в дороге любимые пюре малыша. Тут все будет зависеть от вместимости багажника.
- Гибкость передвижения. Путешествие на автомобиле дает максимальный контроль над поездкой. Вы можете останавливаться по мере необходимости, делать перерывы и следовать своему темпу и маршруту.
- Экономия. Поездка на машине обойдется гораздо дешевле для семьи нежели путешествие на самолете или поезде, где отдельные билеты нужно покупать на каждого.
- Удовольствие и впечатления. На машине вы сможете заезжать в любые заинтересовавшие вас и ребенка места, делать остановки в интересных городах, устраивать пикники на природе и даже при желании разбить кемпинг на берегу живописной реки или в лесу. Это подарит всей семье незабываемые впечатления, новые эмоции и приятные воспоминания.
- Сохранность вещей. Из авто никто не сможет отправить ваш багаж в другой город.
Минусы:
- Форс-мажоры. Машина в дороге может сломаться, на ее починку потребуются дополнительное время и средства. Можно сбиться с пути, почувствовать себя плохо или попасть в непогоду — все это затормозит путешествие. К тому же никто не сможет помочь, кроме вас самих.
- Необходимость в специальных детских автокреслах. Согласно ПДД (1), ребенка до года можно перевозить в машине только в специальной автолюльке, где малыш лежит горизонтально и удерживается специальными ремнями. Устройство должно располагаться на заднем сиденье и перпендикулярно ходу движения. Можно перевозить его и на переднем месте, но в таком случае ребенок должен лежать спиной по ходу движения.
- До 12 лет дети в машине перевозятся в автокресле или удерживающем устройстве другого типа, которые соответствуют его весу и росту. Если ребенок старше, имеет вес больше 36 кг и рост больше 150 см, то можно использовать обычные ремни безопасности.
- К тому же не все дети способны долго сидеть в автокресле. Если ваш малыш из таких, то лучше отложить путешествие на то время, когда он подрастет и будет понимать необходимость соблюдать правила в дороге.
- Необходимость следить за машиной. Нужно регулярно проверять, ничего ли не поломалось, искать парковочные места, защищать автомобиль от перегрева и переохлаждения.
- Таможня. Если вы решились поехать на автомобиле в другую страну, то будьте готовы к длинным очередям на границе и внезапным сюрпризам. Например, несоответствию российских ПДД тем, что действуют в стране, в которую вы въезжаете. Обязательно изучите вопросы перед поездкой и укомплектуйте машину в соответствии с правилами и требованиями конечной точки вашего путешествия. Не забудьте о международных правах.
- Возможные штрафы. Будьте готовы к тому, что в дороге вас могут остановить, даже если вы ничего не нарушали.
- Ухудшение самочувствия. Вы или ребенок можете почувствовать себя плохо во время поездки. В таких случаях обязательно иметь под рукой аптечку с необходимыми лекарствами.
Путешествие на поезде
Главный критерий выбора путешествия на поезде — безопасность. По статистике этот вид транспортного средства считается надежным, если сравнивать его с самолетом, автомобилем или автобусом. Кроме того, в поезде можно хорошо выспаться, даже путешествуя с детьми. Однако есть нюансы, о которых стоит помнить.
Плюсы и минусы
Рассмотрим наиболее значимые из них, после которых вы точно определите для себя, стоит ли отправляться в поездку таким способом или нет.
Плюсы:
- Комфорт и безопасность. В поезде удобные условия для путешествия, например специальный манеж или ремни для безопасного размещения ребенка на верхней полке.
- Возможность свободно перемещаться. Мало кто из детей способен долго сидеть на одном месте. В поезде они могут свободно передвигаться, играть и отдыхать под присмотром родителей.
- Возможность наблюдать за окружающим миром. Поездка на поезде позволяет детям наслаждаться видами из окна, что не только увлекательно, но и несет в себе образовательные моменты.
- Социализация. Даже самый замкнутый ребенок в поезде может пообщаться с другими людьми.
- Скидки. Для путешественников с детьми в летний период РЖД предлагает льготные условия и приятные скидки на билеты (2).
- Цена на билеты. По сравнению с самолетом стоимость значительно ниже. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно при условии, что для них не покупается отдельное место. Однако бесплатный билет все равно нужно оформить на имя родителя, для этого понадобится свидетельство о рождении ребенка. Для детей до 10 лет предусмотрены скидки от 35 до 50%. Для учащихся действует два тарифа: «Школьный» (во время учебного года) и «Счастливые каникулы» (в летний период), который дает скидку до 50% на билеты (3).
- Возможность приобрести билеты и спланировать поездку заранее. По многим направлениям продажа начинается за 90 дней.
- В некоторых поездах оборудованы специальные семейные вагоны для поездок с детьми. Информацию об этом можно узнать непосредственно при покупке билетов.
- Биотуалеты. Если раньше туалеты закрывали на станциях и остановках, то сейчас они работают всегда.
Минусы:
- Длительность поездки. Путешествие на поезде может занимать гораздо больше времени, чем на других видах транспорта. Это может вызвать усталость и раздражение.
- Ограниченное пространство. В поезде мало пространства для детской активности, особенно в длительных поездках. Остановки, когда можно выйти на перрон, чтобы размяться и подышать свежим воздухом, довольно редкие и короткие.
- Необходимость учитывать расписание. Поезд имеет строгий график отправления и прибытия, что требует тщательного планирования и организации собственного времени.
- Дискомфортные моменты. Несмотря на удобство поезда, могут возникнуть неприятные ситуации: шумные соседи, колебания вагона, отсутствие интернета и доступа к душу.
- Однообразие питания. В поезд лучше не брать скоропортящиеся продукты.
Путешествие на самолете
Если вы хотите быстро преодолеть большое расстояние, то для путешествия выбирайте самолет. Авиакомпании предлагают разные направления для перелетов, и при желании можно отправиться в удаленные уголки планеты.
Плюсы и минусы
Чтобы ваше путешествие прошло с максимальным комфортом, следует учитывать все преимущества и недостатки путешествия на самолете.
Плюсы:
- Скидки на перелеты. Практически во всех авиакомпаниях дети до 2 лет летают без места и, соответственно, бесплатно. Однако билет все равно нужно оформить и быть готовым к тому, что малыша весь полет нужно будет держать на руках. На детские билеты до 12 лет предлагаются неплохие скидки, но у каждой авиакомпании свои условия, нужно смотреть заранее. Как правило, скидки распространяются только на сам тариф, дополнительные сборы оплачиваются в стандартном размере.
- Ремни безопасности. Для младенцев выдают отдельные, которые крепятся к родительским.
- В салон можно взять дополнительное питание и воду для ребенка вне установленной нормы ручной клади.
- Дополнительные развлечения. Большинство авиакомпаний предлагает детям бесплатные наборы с раскрасками, цветными карандашами и головоломками, чтобы им было чем заняться в полете.
- Детская инфраструктура. Можно найти комнаты матери и ребенка, чтобы покормить младенца и сменить ему памперс.
- Возможность поспать с комфортом. В некоторых аэропортах есть капсульные отели — небольшие комнатки с кроватями, где в ожидании рейса можно подремать.
- Возможность детских самостоятельных перелетов. Дети с 5 лет могут летать на самолете одни. Нужно лишь оформить услугу сопровождения, и ребенка с комфортом и под присмотром сотрудников авиакомпании доставят из точки А в точку Б.
Минусы:
- Перепады давления при взлете и посадке. У малыша может заложить уши и возникнуть незнакомые ощущения, что приведет к капризам и плачу. Эти моменты нужно просто пережить. Можно дать ребенку выпить воды, жевательный мармелад или леденцы.
- Укачивание. У детей вестибулярный аппарат слабее, чем у взрослых, поэтому во время перелета их может тошнить. Заранее стоит запастись таблетками от укачивания.
- Нервное напряжение пассажиров. Если ребенок весь полет капризничает, это неизбежно приведет к недовольству окружающих. Из-за этого малыш может не успокаиваться еще дольше, потому что дети чувствительны к настроению людей.
- Нельзя купить отдельный билет для ребенка. Если вы планировали путешествие без ребенка, а потом передумали и решили взять свое чадо с собой, вы не сможете приобрести для него отдельный билет на сайте, поскольку он оформляется только в связке со взрослым. Необходимо будет позвонить в авиакомпанию и рассказать о ситуации, чтобы вам помогли.
- Необходимость заранее зарегистрировать детскую коляску и получить специальную бирку, чтобы сдать ее в багаж.
- Ограничение пространства. Как правило, дети не могут долго сидеть на одном месте, а в самолете особо не разгуляешься, поэтому придется заранее придумать миллион занятий для малыша, чтобы развлечь его в дороге.
- Питание. Сегодня во многих авиакомпаниях, особенно на чартерных рейсах, оно не предусмотрено или в нем нет детского меню.
- Ограниченный багаж. В самолет при всем желании невозможно взять столько вещей, чтобы предусмотреть все ситуации, которые могут случиться в путешествии с ребенком. Его могут потерять или отправить в другой город, случается всякое.
Путешествие на автобусе
С ребенком можно отправиться и на автобусе, однако это самый некомфортный вид транспорта, поскольку усидеть долгое время на одном месте для детей — непосильная задача. Так можно съездить в соседний город и на небольшое расстояние.
Плюсы и минусы
Автобусный тур кажется хорошим выбором, это недорого и просто. Однако не забывайте, что есть и свои минус. Прежде чем отправляться в путешествие с ребенком на автобусе, тщательно взвесьте все за и против, чтобы понять, подходит вам этот вариант или нет.
Плюсы:
- Привлекательная цена. Зачастую билеты на автобус стоят гораздо дешевле, чем на поезд или самолет.
- Развлекательная программа. Часто к автобусным путешествиям прилагается экскурсионное сопровождение.
- Экономия времени и отсутствие пробок. Автобусы едут по специальным полосам, это помогает не стоять в заторах.
- Знакомства с интересными людьми. В каждом автобусе найдется любитель детей, который с удовольствием поговорит с малышом.
- Комфорт. У большинства автобусов широкие мягкие кресла, особенно в больших туристических. Не забывайте, что автобусы бывают разными.
Минусы:
- Ограниченность пространства. Ребенку придется длительное время сидеть на одном месте. По автобусу не прогуляешься: места мало, небезопасно, запрещено в принципе.
- Строгое расписание. Автобусы должны укладываться в график, и остановок на маршруте не так много. Ребенку придется долго терпеть, прежде чем он сможет выйти на улицу, размять ноги или сходить в туалет.
- Дешевые отели. Как правило, когда вы путешествуете автобусным туром, отели для ночевки предоставляются не самого высокого класса. Выбрать, где провести ночь, вы не можете, и часто номер попадается неудобный для семьи с детьми.
- Тошнота. От тряски в автобусах детей укачивает гораздо чаще, чем в поездах или самолетах.
- Усталость. Долгие переезды утомляют, капризы у ребенка обеспечены.
- Недовольные пассажиры. В салоне автобуса всегда найдется тот, кто не рад, что рядом путешествуют дети.
- Посторонние запахи бензина, улицы, еды, ботинок. От них ребенку может стать нехорошо.
- Духота. Конечно, во многих современных автобусах предусмотрены кондиционеры, но если в дороге он сломается, поездка станет не самым приятным воспоминанием.
- Неправильное питание. Возможности что-то приготовить у вас не будет, а в магазинчиках на заправках, где будут технические остановки, полезной еды нет.
Аптечка для путешествий
Если ребенок заболел в путешествии, главное — не паниковать. Помните, что вы точно знаете, что делать, тем более что болеет ребенок не в первый раз. Все поправимо: именно для подобных ситуаций вы собрали аптечку. Что же взять с собой?
- Термометр.
- Жаропонижающие средства. У них есть и обезболивающие свойства.
- Антигистаминные препараты. Аллергия на продукты, цветение, укусы насекомых могут настигнуть в любой момент. Положить в походную аптечку стоит таблетки и мазь. Предпочтение отдавайте тому, чем ребенок пользовался дома.
- Сорбенты. Помогут в случаях, если ребенок отравился, у него произошло несварение из-за непривычной еды или заболел живот.
- Ферменты и пробиотики. Препараты восстанавливают стул и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.
- Средство от укачивания. Должно быть в каждой аптечке, поскольку вестибулярный аппарат ребенка еще недостаточно развит.
- Сосудосуживающие капли. Заложить нос у ребенка может не только из-за простуды, но и из-за, например, длительного пребывания в воде. Чтобы избавить и его и себя от бессонной ночи, держите в аптечке капли в нос.
- Бактерицидные препараты, спиртовые салфетки, ватные диски, бинты, йод или зеленка в карандаше. Помогут, если ребенок поранился.
- Средства от кашля и боли в горле. Лучше всего взять в форме леденцов для рассасывания.
- Пластыри. Необходимы в аптечке, потому что даже самая удобная и проверенная обувь в путешествии может натереть ноги.
- Средство от ожогов. Особенно необходимо, если вы едете в теплые края, где много солнца.
- Постоянные лекарства. Не забудьте положить в аптечку средства, которые ребенок принимает каждый день.
Что взять в дорогу?
Каким бы транспортом в итоге вы не решились отправиться с ребенком в путешествие, вас ждет одно: малыша нужно кормить, одевать, следить за его режимом, развлекать и помогать в любой ситуации. Невозможно предугадать, что именно понадобится, но кое-что все-таки продумать заранее можно. Например, что взять с собой, чтобы поездка была более комфортной для всех членов семьи.
- Документы. Лучше перепроверить, все ли необходимое вы взяли, чем потом попасть в ситуацию, когда чего-то не хватает.
- Аптечка. Все базовые и необходимые лекарствами должны быть с собой.
- Влажные салфетки. Дети постоянно пачкаются, норовят все, до чего дотянутся руки, затащить в рот, да и перед едой не всегда есть возможность помыть руки с мылом.
- Запасная одежда. Погода переменчива, поэтому позаботьтесь о нескольких комплектах одежды: на случай дождя, внезапного холода, жары
и т. д.Как правило, чем меньше ребенок, тем больше одежды требуется. Помните о практичности — берите с собой удобные вещи без лишних пуговиц, сложных застежек, шнурков. Чем проще, тем лучше.
- Перекусы. В дороге ребенок может проголодаться, поэтому стоит заранее позаботиться о еде. Не берите с собой скоропортящиеся продукты. Отдайте предпочтение твердым фруктам, сухофруктам, несладкому печенью, орешкам.
- Вода. Бутылки с пригодной для питья жидкостью обязательны. Часто дети путают чувство голода с жаждой, а потому капризничают. К тому же детскому организму требуется гораздо больше чистой воды, чем взрослому.
- Любимые игрушки. С вещью, которой ребенок не расстается дома, малыш будет чувствовать себя комфортно в дороге. Можете устроить ему сюрприз и кинуть в багаж пару игрушек, про которые сам ребенок забыл, — это отлично поможет успокоить малыша в критических ситуациях.
- Раскраски и цветные карандаши. Арт-терапия полезна для любого возраста и может на длительное время занять ребенка в поездке.
- Игры. Они очень увлекают детей. Возьмите с собой небольшие настольные игры, в которые сможете играть вместе с ребенком. — Ээто не только отличный способ времяпрепровождения, но и установление тесного контакта.
- Средства гигиены. Зубная паста, антисептик для рук, мыло
и т. п.
- Солнцезащитный крем. Средство от солнца необходимо брать с собой, даже если вы едете кататься на лыжах.
Особенности путешествия с маленьким ребенком
Поездка с ребенком — это всегда сложный, но интересный квест, который запомнится всем путешественникам. Но путешествие с грудным ребенком — совсем не то же самое, что с семилеткой. В каждом возрасте есть свои нюансы, о которых следует помнить, чтобы поездка осталась в воспоминаниях хорошим и добрым приключением, а не кошмаром.
Путешествие с грудным ребенком
Многие родители боятся путешествовать с младенцами на грудном вскармливании. На самом деле малыши до года легче переносят поездки, чем дети постарше: их не укачивает в транспорте, а дорога еще и убаюкивает. Большую часть времени они могут проспать. Самое важное для них — это чтобы мама была рядом.
Перед поездкой сходите к педиатру: он может дать несколько советов, как лучше организовать поездку с учетом особенностей и темперамента ребенка. В первое время не рекомендуется отправляться туда, где климат сильно отличается от вашего: акклиматизация малыша может проходить тяжело.
Для длительных прогулок и экскурсий используйте переноски, слинги, коляски. Вам не придется все время носить ребенка на руках, а он будет чувствовать себя комфортно и в любое время сможет поспать.
В путешествии с грудным ребенком важно следить за его режимом и питанием: не экспериментируйте с вводом новых продуктов и придерживайтесь привычного расписания.
Путешествие с ребенком 1—3 года
Возраст от 1 до 3 лет — период, когда ребенок психологически отделяется от матери. Он уже начал ходить и говорить, растет интерес к миру и его исследованию. Поэтому малыш лезет везде, куда может дотянуться. Иногда кажется, что его не удержать. Он начинает активно проявлять характер.
Постарайтесь давать ребенку больше свободы: разрешайте ему как играть с другими детьми, знакомиться, общаться, так и играть одному, когда ему этого хочется. В этом возрасте дети развлекаются без взрослых: они часами строят куличики из песка, переливают воду из ведерок, собирают камушки и веточки. Задача родителей — обеспечить малышу безопасность и не оставлять без присмотра, при этом не навязывая свое общество.
Проблемой может стать акклиматизация и питание. Дети остро реагируют на смену часовых поясов и непривычные продукты. Поэтому в путешествии старайтесь сохранять привычный режим дня и кормить ребенка знакомой ему едой.
Путешествие с ребенком 4—5 лет
Если до 3 лет дети развлекают себя сами, то в 4—5 малыши охотно тянутся ко всему внешнему. Они становятся активными, любознательными и еще более самостоятельными: в этом возрасте они переживают первый кризис, который психологи называют «я сам». И в то же время требуют двойного внимания от родителей.
На отдыхе становится актуальным вопрос о детской анимации: малыши с удовольствием принимают участие во всевозможных активностях. Важно, чтобы минимум два часа до сна игры были спокойными: дети легко перевозбуждаются и из-за этого могут плохо спать.
Их жажду нового можно удовлетворить походами в зоопарки, дельфинарии, цирки, аквапарки — на курортах всегда достаточно развлечений.
Путешествие с ребенком 6—7 лет
В 6—7 лет дети превращаются в маленьких почемучек. Будьте готовы, что в путешествии вам придется очень много разговаривать и отвечать на сотни вопросов. В этот период можно спланировать интересные походы в музеи и отправиться на экскурсии. Ребенку будет интересно все, и каждый момент он отложит в памяти.
Отзывы туристов об отдыхе с детьми
"Я путешествую с ребенком почти с самого его рождения. Ему и года не исполнилось, когда мы впервые полетели с ним на самолете. Ему было месяцев шесть или около того. Летали знакомиться с бабушкой. Покапризничал немного на взлете от перепада давления, дала ему бутылочку с водой, и все. Сразу же уснул и весь полет спал. Вообще проблем никаких не было. Да и в принципе, когда все продумываешь заранее, что с собой взять, чем развлечь в дороге, чем накормить-напоить, проблем не возникает. Разве что тяжеловато на себе кучу вещей таскать.
В отеле, когда ребенок маленький, очень выручают аниматоры и специальные детские комнаты, где малыша можно оставить на пару-тройку часов и заняться в это время своими делами: сходить в магазин, отдохнуть, поваляться на пляже или на экскурсию съездить. Чем старше ребенок, тем ему интереснее там — с другими детьми и постоянными активностями.
Ребенок взрослеет — и становится меньше проблем: вещей уже много брать не нужно, так же как и заморачиваться с лекарствами, питанием, дневным сном. У них же все как у взрослых. А вообще, чем раньше детей с собой в путешествия брать, тем они будут крепче, выносливее и организованнее. Так что путешествовать с детьми, определенно, нужно!".
Подводим итоги: что важно учесть в путешествии с ребенком
Путешествие с ребенком требует внимания, поэтому важно учесть несколько ключевых моментов, чтобы сделать его комфортным и безопасным не только для малыша, но и для вас:
- определитесь с направлением путешествия;
- тщательно спланируйте маршрут;
- выберите удобно расположенное жилье, чтобы рядом были продуктовые магазины, детские площадки, аптеки и по возможности медучреждения;
- определитесь с видом транспорта;
- проверьте, все ли документы взяли;
- соберите дорожную аптечку;
- позаботьтесь о воде и перекусах;
- составьте список вещей, которые вы возьмете с собой;
- заранее продумайте, как будете развлекать ребенка в дороге;
- если все еще страшно — почитайте отзывы бывалых путешественников об отдыхе с детьми.
Cамое главное — помните, что как бы вы ни продумывали детали, все может пойти не по плану. И это не всегда плохо. Просто расслабьтесь и получите от поездки максимум удовольствия.
Хорошего вам путешествия!
Список источников
1. ПДД. Пункт 22. Перевозка людей.
2. Сайт РЖД.
3. Сайт РЖД. Пункт меню «Льготы».