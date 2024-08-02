Путешествие с ребенком: что нужно знать, чтобы поездка не превратилась в кошмар

"Я путешествую с ребенком почти с самого его рождения. Ему и года не исполнилось, когда мы впервые полетели с ним на самолете. Ему было месяцев шесть или около того. Летали знакомиться с бабушкой. Покапризничал немного на взлете от перепада давления, дала ему бутылочку с водой, и все. Сразу же уснул и весь полет спал. Вообще проблем никаких не было. Да и в принципе, когда все продумываешь заранее, что с собой взять, чем развлечь в дороге, чем накормить-напоить, проблем не возникает. Разве что тяжеловато на себе кучу вещей таскать.